Соратники Фіцо хочуть офіційно вимагати від України компенсації за допомогу

За словами коаліційної Словацької національної партії (SNS), Словаччина має право вимагати фінансової компенсації від України.

Про це TASR повідомила в суботу директорка офісу голови SNS Зузана Шкопцова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Teraz.

Партія закликає прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо (Smer-SD) ініціювати процедуру Європейського Союзу щодо частки в мінеральних багатствах України на наступному засіданні Європейської Ради.

"Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський щодо США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть всі свої мінеральні багатства США, вона не матиме чим повернути допомогу європейським державам", – сказала Шкопцова, додавши, що здійснення США виключних прав на мінеральні ресурси є нелогічним і неетичним щодо України.

Голова SNS Андрей Данко хоче офіційно винести це питання на розгляд міністра фінансів Ладіслава Каменіцького у понеділок, 26 травня.

Він закличе главу відомства всебічно прорахувати витрати на допомогу Україні та підготувати документи для прем'єр-міністра. За словами націоналістів, Словаччина допомогла Україні в межах своїх можливостей на суму понад три мільярди євро. SNS стверджує, що Словаччина повинна отримати компенсацію за фінансову допомогу так само, як це зробили США.

"Якщо Україна вже вирішила оплатити допомогу під час конфлікту з Російською Федерацією, незрозуміло, чому вона не робить цього стосовно Європейського Союзу", – сказала Шкопцова. SNS вважає, що прем'єр-міністр Фіцо порушить це питання на наступній зустрічі лідерів, щоб вони могли звернутися до керівництва Європейського Союзу.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.