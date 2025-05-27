Фицо ответил Мерцу на угрозы последствиями за отступление от общего курса ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемым заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который пригрозил Словакии и Венгрии последствиями в случае дальнейшего блокирования совместных решений Евросоюза и отступления от общего курса ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", свой ответ Фицо опубликовал в Facebook.

Фицо заявил, что Словакия "не школьник, которого нужно поучать", и слова канцлера Германии "неприемлемы в современной Европе".

"Суверенная позиция Словакии основана не на тщеславии, а на наших национальных интересах. А политика единственно правильных обязательных взглядов – это отрицание суверенитета и демократии", – заявил Роберт Фицо.

"Если мы не прислушаемся, то что будет, наказание? Это не путь к единству и сотрудничеству. Надеюсь, мы сможем прояснить этот вопрос, потому что такой стиль коммуникации – контрпродуктивен", – добавил премьер Словакии.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что Германия будет искать меры воздействия на Словакию и Венгрию через инструменты ЕС, в том числе приостановку финансирования, если они продолжат отклоняться от общего курса ЕС.

Напомним, недавно соратники Фицо заявили, что Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины.