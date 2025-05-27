У Німеччині нападник, що накинувся з ножем на людей у Золінгені, визнав провину

Мігрант із Сирії, якого судять за ісламістський напад під час святкування дня міста у німецькому Золінгені, визнав свою провину.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Дюссельдорфі почався судовий розгляд справи щодо резонансного нападу з ножем на дні міста у Золінгені, внаслідок чого загинули троє людей і десять постраждали.

Підозрюваний громадянин Сирії на ім’я Ісса на початку засідання визнав свою провину та розкаявся.

"Я скоїв тяжкий злочин і готовий прийняти вирок. Я вбив невинних людей, не "невірних", – йдеться у заяві, яку він підготував перед судом з адвокатами.

Прокурори висунули йому три звинувачення у вбивстві і 10 замахах на вбивство.

Нагадаємо, ісламістський напад у Золінгені стався під час святкування 650-річчя міста увечері 23 серпня 2024 року. Ця подія стала одним з найбільших тригерів для зміни міграційної політики Німеччини.