У Німеччині висунули звинувачення щодо ісламістського нападу на дні міста у Золінгені

У Німеччині через пів року після подій висунули звинувачення чоловіку родом із Сирії, який на святкуванні дня міста у Золінгені завдав смертельних поранень ножем трьом людям і поранив ще багатьох.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура офіційно висунула звинувачення підозрюваному в нападі сирійцю у потрійному вбивстві та десяти замахах на вбивство.

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа має вирішити, чи визнавати звинувачення.

Напад стався 23 серпня на події до святкуванні 650-річчя міста Золінген. Нападник виявився шукачем притулку родом із Сирії, на той час йому було 26 років.

Слідство встановило, що перед скоєнням нападу чоловік контактував через месенджер з невідомим членом ІДІЛ, котрий схвалив його план та запевнив, що угруповання візьме на себе відповідальність за цей вчинок, що потім і відбулося.

Прокуратура ще у серпні заявила, що нападник діяв з ісламістських мотивів і хотів убити якомога більше "невірних".

Чоловіка мали ще у 2023 році депортувати до Болгарії, але він зник з притулку для біженців, тому виконати це не змогли. Теракт у Золінгені підлив оливи у дебати про міграційні проблеми і депортації.