В Германии нападавший, который набросился с ножом на людей в Золингене, признал вину

Мигрант из Сирии, которого судят за исламистское нападение во время празднования дня города в немецком Золингене, признал свою вину.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Дюссельдорфе началось судебное разбирательство по делу о резонансном нападении с ножом в день города в Золингене, в результате которого погибли три человека и десять пострадали.

Подозреваемый гражданин Сирии по имени Исса в начале заседания признал свою вину и раскаялся.

"Я совершил тяжкое преступление и готов принять приговор. Я убил невинных людей, не "неверных", – говорится в заявлении, которое он подготовил перед судом с адвокатами.

Прокуроры предъявили ему три обвинения в убийстве и 10 покушениях на убийство.

Напомним, исламистское нападение в Золингене произошло во время празднования 650-летия города вечером 23 августа 2024 года. Это событие стало одним из крупнейших триггеров для изменения миграционной политики Германии.