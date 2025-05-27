В Германии нападавший, который набросился с ножом на людей в Золингене, признал вину
Мигрант из Сирии, которого судят за исламистское нападение во время празднования дня города в немецком Золингене, признал свою вину.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
В Дюссельдорфе началось судебное разбирательство по делу о резонансном нападении с ножом в день города в Золингене, в результате которого погибли три человека и десять пострадали.
Подозреваемый гражданин Сирии по имени Исса в начале заседания признал свою вину и раскаялся.
"Я совершил тяжкое преступление и готов принять приговор. Я убил невинных людей, не "неверных", – говорится в заявлении, которое он подготовил перед судом с адвокатами.
Прокуроры предъявили ему три обвинения в убийстве и 10 покушениях на убийство.
Напомним, исламистское нападение в Золингене произошло во время празднования 650-летия города вечером 23 августа 2024 года. Это событие стало одним из крупнейших триггеров для изменения миграционной политики Германии.