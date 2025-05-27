У "президента" Грузії похизувались вітанням від Трампа

Пресслужба призначеного партією влади Грузії президента Міхеїла Кавелашвілі заявила, що Дональд Трамп напередодні надіслав йому привітання з Днем незалежності країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У тексті привітання, поширеного пресслужбою Кавелашвілі, Трамп вітає Грузію з "епохальною датою в боротьбі грузинського народу за суверенітет, безпеку і національну ідентичність".

"Моя адміністрація віддана зміцненню мирних і плідних відносин з урядом Грузії. У майбутньому я розраховую на поглиблення економічних зв'язків між нашими країнами за допомогою підтримки справедливої торгівлі та розширення сфер двостороннього співробітництва", – ідеться в повідомленні.

Як звертає увагу "Эхо Кавказа", пресслужба Кавелашвілі розіслала ЗМІ текст привітання, але не сам документ.

Таким чином, неможливо підтвердити, чи справді Трамп надсилав привітання з Днем незалежності Грузії особисто Кавелашвілі, легітимності якого не визнає грузинська опозиція і частина суспільства.

Нинішня влада Грузії в особі "Грузинської мрії" тривалий час розраховувала на налагодження відносин зі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Але раніше у Тбілісі визнали, що жодних офіційних контактів з адміністрацією Трампа в них не було; ба більше, Конгрес США готується ухвалити санкції проти посадовців "Грузинської мрії" за підрив демократії.

Детальніше – у статті Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії.