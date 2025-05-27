У "президента" Грузии похвастались поздравлением от Трампа

Пресс-служба назначенного правящей партией Грузии президента Михеила Кавелашвили заявила, что Дональд Трамп накануне направил ему поздравления с Днем независимости страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В тексте поздравления, распространенного пресс-службой Кавелашвили, Трамп поздравляет Грузию с "эпохальной датой в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность".

"Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я рассчитываю на углубление экономических связей между нашими странами посредством поддержки справедливой торговли и расширения сфер двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.

Как обращает внимание "Эхо Кавказа", пресс-служба Кавелашвили разослала СМИ текст поздравления, но не сам документ.

Таким образом, невозможно подтвердить, действительно ли Трамп прислал поздравления с Днем независимости Грузии лично Кавелашвили, легитимность которого не признает грузинская оппозиция и часть общества.

Нынешняя власть Грузии в лице "Грузинской мечты" долгое время рассчитывала на налаживание отношений с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Но ранее в Тбилиси признали, что никаких официальных контактов с администрацией Трампа у них не было; более того, Конгресс США готовится принять санкции против должностных лиц "Грузинской мечты" за подрыв демократии.

Подробнее – в статье Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии.