Прем’єр Грузії написав листа з докорами Трампу і Венсу

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе написав листа президенту США Дональду Трампу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу, де вказує на "близькість поглядів" адміністрації Білого дому та грузинської влади та водночас нарікає, що між ними і офіційним Тбілісі досі не було ніяких контактів.

Кобахідзе опублікував текст грузинською на своїй сторінці у Facebook, переклад і переказ його змісту наводить "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Кобахідзе пише, що сподівається на "щиру боротьбу" Трампа з "глибинною державою" та перезавантаження двосторонніх відносин за нової адміністрації.

Він нагадав про свого попереднього листа президенту США і публічні заяви, у яких Кобахідзе казав про готовність грузинської влади почати "поновлене стратегічне партнерство із США з чистого аркуша", та дорікає, що на усе це не було відповіді і між владою Грузії та США досі не було контактів на високому рівні.

Кобахідзе зауважує, що Грузія роками була "найнадійнішим партнером США у складному регіоні", та пригадав участь Грузії у місіях США в Іраку й Афганістані, стверджуючи, що загалом ця допомога заощадила США більші кошти, ніж вартість допомоги для Грузії.

Водночас він сказав, що не зараховує до допомоги ту, що "надавалась для порятунку режиму Саакашвілі" та "фінансування через посольство США, USAID, NED, фонд Сороса та інші структури програм, спрямованих на радикалізацію суспільства, підрив іміджу православної церкви, просування гендерної та ЛГБТ-пропаганди".

"З огляду на все це і триваючу готовність Грузії відновити стратегічне партнерство, мовчання нової адміністрації виглядає незрозуміло", – пише Іраклій Кобахідзе.

Він також вказав на "ідеологічну близькість" адміністрації Трампа і грузинської влади.

"У нас повністю збігаються оцінки щодо війни в Україні, гендерної та ЛГБТ-пропаганди. Ми відкрито говорили про злочинну діяльність Deep State, USAID, NED та інших структур за кілька років до того, як ви зробили аналогічні заяви", – зазначає прем’єр Грузії.

Також він поскаржився, що застосовані за адміністрації Байдена санкції проти грузинських посадовців досі чинні, а нещодавно у Конгресі ухвалили закон MEGOBARI – та дорікає, що у Трампа ніяк не спробували зупинити його (детальніше про це – у статті "Удар з Вашингтона: що змінить схвалення Конгресом США законопроєкту про підтримку Грузії").

Крім того, він поскаржився на проєвропейських протестувальників, які продовжують виходити на вулиці Тбілісі – називаючи їх "підготовленими й фінансованими USAID і NED".

Водночас Кобахідзе сказав, що "зберігає оптимізм", сподівається на "перемогу Трампа у протистоянні з глибинною державою" і початок "нового етапу стратегічної співпраці із США".

Раніше Кобахідзе пофантазував про готовність Грузії до вступу в ЄС до 2030 року.