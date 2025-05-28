Республіканці США розкритикували "подвійні стандарти" ЄС щодо польських виборів

Американські законодавці-республіканці дорікають Єврокомісії за бездіяльність щодо президентських виборів у Польщі, незважаючи на те, що американці вважають упередженістю на користь кандидата від влади Рафала Тшасковського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Браян Маст, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США, написав листа, підписаного іншими членами Палати представників, до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, щоб висловити "глибоку тривогу з приводу повідомлень про події в Польщі, які можуть підірвати цілісність її демократичних процесів".

Лист від Маста є частиною ширшого інтересу республіканців до підтримки правих популістів у Європі.

Маст звинуватив Комісію у застосуванні "подвійних стандартів" у виборчих правилах, які можуть схилити баланс на користь Тшасковського.

Перша скарга стосується повідомлення польських ЗМІ від 15 травня про політичну рекламну кампанію на користь Тшасковського, організовану неурядовою організацією, яку Маст пов'язує з оперативниками Демократичної партії США.

NASK, польський державний орган, який займається протидією дезінформації в Інтернеті, повідомив, що платні кампанії у Facebook, які, ймовірно, фінансуються з-за меж Польщі, просувають Тшасковського, одночасно дискредитуючи підтримуваного опозиційною "Право і справедливість" кандидата Кароля Навроцького та ультраправого кандидата Славоміра Менцена.

"NASK заявило, що його аналіз не може остаточно визначити джерело фінансування кампанії у Facebook або того, хто її замовив. Аналітики не виключили можливості провокації і заявили, що вирішення справи вимагає дій з боку служб безпеки країни", – йдеться у відповіді Міністерства цифровізації Польщі.

Про випадок було повідомлено Агентству внутрішньої безпеки та Національному виборчому бюро, а компанію "Мета" попросили видалити рекламу, зазначили в міністерстві.

Окремо Маст вказав на "повідомлення про багатомісячну відмову уряду Туска виділити десятки мільйонів доларів державного фінансування передвиборчої кампанії, які "Право і справедливість" має законне право отримати".

Це посилання на боротьбу за кошти на передвиборчу кампанію "ПіС". Партії скоротили фінансування після того, як виборча комісія країни виявила неналежні витрати під час парламентської виборчої кампанії 2023 року. Це рішення ускладнило для "ПіС" фінансування кампанії Навроцького.

У своєму листі американські республіканці засудили замороження фінансування, вказавши на попередні рішення Єврокомісії про припинення фінансування Польщі за попереднього уряду "ПіС". Ці рішення були пов'язані з порушенням Польщею верховенства права та відступом від демократичних принципів ЄС, коли партія перебувала при владі з 2015 по 2023 рік.

"Незважаючи на різку критику з боку Європейської комісії та її рішення утримати понад 150 мільярдів доларів від Польщі за ймовірні порушення верховенства права за попереднього уряду "ПіС", Єврокомісія зберігає демонстративне мовчання, незважаючи на очевидні докази порушень верховенства права за адміністрації Туска", – йдеться у листі.

Таке "вибіркове правозастосування ... свідчить про подвійні стандарти, які можуть підірвати довіру до ЄС як до гаранта демократичних принципів", – йдеться далі.

Речник Єврокомісії заявив, що виконавча влада ЄС "не займається виборчими процесами", які є справою національних органів влади.

Однак вона виступає за "вільні і чесні вибори" за допомогою існуючих і нових інструментів, таких як правила модерації контенту ЄС і майбутній "Демократичний щит" – спеціальний комітет Європейського парламенту, покликаний захищати демократію.

Комісія також заявила, що тісно співпрацює з польською владою щодо її дій, спрямованих на відновлення верховенства права.

Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

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