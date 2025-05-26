Опитування виявило мінімальну перевагу одного з кандидатів перед виборами в Польщі

Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

Йдеться про опитування IBRIS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У другому турі президентських виборів підтримка Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького розподіляється майже рівномірно, з невеликим випередженням кандидата від партії "Громадянська коаліція" – менш ніж на один відсотковий пункт.

Опитування, проведене після п'ятничних теледебатів і суботньої зустрічі Рафала Тшасковського та Славоміра Менцена, запитувало: "За якого кандидата ви проголосуєте у другому турі президентських виборів?".

За Рафала Тшасковського проголосували б 45,7% опитаних, а за Кароля Навроцького – 44,9%. Відповідь "не знаю/важко сказати" дали 7,8% респондентів, а 1,6% взагалі відмовилися відповідати.

Опитування також запитувало поляків, чи мають вони намір взяти участь у другому турі виборів цієї неділі. "Однозначно так" відповіли 66,2% респондентів, "скоріше так" – 8,5% опитаних. 3,2% респондентів відповіли "скоріше ні", відповідь "точно ні" вказали 15,6% опитаних. Не визначилися з відповіддю 6,5% респондентів.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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