Республиканцы США раскритиковали "двойные стандарты" ЕС в отношении польских выборов

Американские законодатели-республиканцы упрекают Еврокомиссию за бездействие в отношении президентских выборов в Польше, несмотря на то, что американцы считают предвзятостью в пользу кандидата от власти Рафала Тшасковского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Брайан Маст, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, написал письмо, подписанное другими членами Палаты представителей, к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выразить "глубокую тревогу по поводу сообщений о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов".

Письмо от Маста является частью более широкого интереса республиканцев к поддержке правых популистов в Европе.

Маст обвинил Комиссию в применении "двойных стандартов" в избирательных правилах, которые могут склонить баланс в пользу Тшасковского.

Первая жалоба касается сообщения польских СМИ от 15 мая о политической рекламной кампании в пользу Тшасковского, организованной неправительственной организацией, которую Маст связывает с оперативниками Демократической партии США.

NASK, польский государственный орган, который занимается противодействием дезинформации в Интернете, сообщил, что платные кампании в Facebook, которые, вероятно, финансируются из-за пределов Польши, продвигают Тшасковского, одновременно дискредитируя поддерживаемого оппозиционной "Право и справедливость" кандидата Кароля Навроцкого и ультраправого кандидата Славомира Менцена.

"NASK заявило, что его анализ не может окончательно определить источник финансирования кампании в Facebook или того, кто ее заказал. Аналитики не исключили возможности провокации и заявили, что решение дела требует действий со стороны служб безопасности страны", – говорится в ответе Министерства цифровизации Польши.

О случае было сообщено Агентству внутренней безопасности и Национальному избирательному бюро, а компанию "Мета" попросили удалить рекламу, отметили в министерстве.

Отдельно Маст указал на "сообщение о многомесячном отказе правительства Туска выделить десятки миллионов долларов государственного финансирования предвыборной кампании, которые "Право и справедливость" имеет законное право получить".

Это ссылка на борьбу за средства на предвыборную кампанию "ПиС". Партии сократили финансирование после того, как избирательная комиссия страны обнаружила ненадлежащие расходы во время парламентской избирательной кампании 2023 года. Это решение усложнило для "ПиС" финансирование кампании Навроцкого.

В своем письме американские республиканцы осудили замораживание финансирования, указав на предыдущие решения Еврокомиссии о прекращении финансирования Польши при предыдущем правительстве "ПиС". Эти решения были связаны с нарушением Польшей верховенства права и отступлением от демократических принципов ЕС, когда партия находилась у власти с 2015 по 2023 год.

"Несмотря на резкую критику со стороны Европейской комиссии и ее решение удержать более 150 миллиардов долларов от Польши за вероятные нарушения верховенства права при предыдущем правительстве „ПиС", Еврокомиссия сохраняет демонстративное молчание, несмотря на очевидные доказательства нарушений верховенства права при администрации Туска", – говорится в письме.

Такое "выборочное правоприменение ... свидетельствует о двойных стандартах, которые могут подорвать доверие к ЕС как к гаранту демократических принципов", – говорится далее.

Представитель Еврокомиссии заявил, что исполнительная власть ЕС "не занимается избирательными процессами", которые являются делом национальных органов власти.

Однако она выступает за "свободные и честные выборы" с помощью существующих и новых инструментов, таких как правила модерации контента ЕС и будущий "Демократический щит" – специальный комитет Европейского парламента, призванный защищать демократию.

Комиссия также заявила, что тесно сотрудничает с польскими властями в отношении их действий, направленных на восстановление верховенства права.

Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

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