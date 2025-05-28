Президент Чехії заспокоює Україну щодо продовження постачання боєприпасів
Президент Чехії Петр Павел обіцяє забезпечити продовження військової допомоги Україні незалежно від того, хто прийде до влади після жовтневих виборів.
Про це, яка пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Politico.
Минулого тижня Павел зібрав усі чеські політичні партії для відвертої розмови, "щоб переконатися, що всі вони розуміють принципи безпеки Чеської Республіки", сказав він.
Головною мішенню була партія ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, яка лідирує в опитуваннях. ANO висловила скептицизм щодо подальшої підтримки України і особливо щодо зусиль Чехії, спрямованих на постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів цього року.
"Головна опозиційна партія ... не проти продовження нашої ініціативи щодо боєприпасів. ... Я думаю, що ініціатива щодо боєприпасів жодним чином не буде поставлена під загрозу", – сказав Павел.
"Вони лише роблять великий акцент на прозорості процесу, що, очевидно, є дуже виправданим", – додав він.
Карел Гавлічек, заступник голови ANO, не заперечив запевнень, які, за словами Павла, він отримав, але підкреслив, що угода щодо боєприпасів є "непрозорою".
"Виходячи з інформації, яку ми маємо, йдеться про невідповідну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин вона повинна управлятися на рівні НАТО", – сказав Гавлічек, заявивши, що партія планує подати кримінальну скаргу на те, як уряд прем'єр-міністра Петра Фіали керував цією програмою.
Зусилля Павла, спрямовані на те, щоб снаряди продовжували надходити до Києва, незважаючи на будь-які політичні потрясіння всередині країни, є частиною ширшої програми зміцнення європейської безпеки в умовах зростаючої геополітичної напруженості, викликаної страхом перед Росією і занепокоєнням з приводу того, що США відступають від своїх зобов'язань у сфері безпеки під керівництвом Дональда Трампа.
Раніше президент Чехії Петр Павел розповів, що у рамках "чеської ініціативи" з купівлі снарядів для України по всьому світу вже почали готувати поставки на 2026 рік.
Після зустрічі з Павелом на початку травня у Празі президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.