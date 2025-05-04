У Чехії планують створити українсько-чеську школу F-16

Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в неділю, пише "Європейська правда".

За словами президента, представники України і Чехії обговорюють наступні кроки в рамках "авіаційної коаліції", а саме – створення українсько-чеської школи F-16.

"Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні, російські удари щодня тривають. Тому ми працюємо з партнерами, щоби такі школи могли відкритись за межами України, і це буде", – сказав Зеленський.

За словами президента, у Празі домовились, що "Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень".

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії з офіційним візитом.

Після зустрічі з чеським президентом Павелом Зеленський повідомив, що у рамках "чеської снарядної ініціативи" цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів.