Президент Чехії: обговорюємо поставки Україні артснарядів на 2026 рік

Президент Чехії Петр Павел повідомив, що в рамках "чеської ініціативи" з поставки снарядів Україні нині йде мова про постачання на 2026 рік.

Про це Павел сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Празі в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Чеський президент підтвердив, що цьогоріч у межах "чеської ініціативи" Україні сподіваються передати 1,8 млн артилерійських боєприпасів.

"Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів наступного року. Ми не можемо виходити з того, що в цьому році ми вже досягнемо миру", – сказав чеський президент.

Якщо ж бойові дії вдасться зупинити, то, відзначив Павел, Україна зможе поповнити цими боєприпасами свої запаси.

"Я переконаний, що артилерійська ініціатива і спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що сенсу продовжувати цю війну немає", – додав чеський президент.

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії з офіційним візитом.

Після зустрічі з Павелом він повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.