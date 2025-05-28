У Держдепі радять РФ серйозно поставитися до погроз Трампа щодо санкцій

У Державному департаменті США вважають, що Кремль має серйозно поставитися до заяв президента Дональда Трампа, який не виключив посилення санкцій проти РФ.

Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу, передає "Європейська правда".

Брюс відповідала на запитання про розчарування Дональда Трампа у Путіні і можливу зміну санкційної політики у зв’язку з цим.

"Я б не назвала це розчаруванням. Я б назвала це заявою людини, яка очолювала зусилля з досягнення миру в багатьох різних регіонах, яка чітко і абсолютно прозоро висловлює свою думку про те, що відбувається. І я думаю, що це те, до чого Росія повинна поставитися серйозно", – заявила вона.

Брюс нагадала, що в розпорядженні президента США "є багато різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчувається і що вона може бути використана для того, щоб вплинути на припинення цієї кривавої бійні".

"Ми стежимо за повідомленнями про те, що повітряні удари, завдані Росією цими вихідними, стали найбільшою повітряною атакою на Україну з початку війни. Очевидно, що наші думки, молитви та обізнаність з жертвами та їхніми сім'ями. Ми закликаємо до стриманості та закликаємо всі сторони уникати подальшої ескалації", – заявила речниця Держдепу.

"Ми продовжуємо підтримувати прямі переговори між Росією та Україною. Президент підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного і тривалого миру – будь-який механізм. Військового вирішення російсько-українського конфлікту не існує, і необхідне дипломатичне рішення", – наголосила вона.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.