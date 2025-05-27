ЗМІ: Трамп розглядає скасування всіх обмежень епохи Байдена щодо військових дій України

Президент США Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили два західні високопосадовці кореспонденту Kyiv Post у Вашингтоні в понеділок, 25 травня.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що всі раніше введені обмеження – незалежно від того, чи були вони вже пом'якшені, чи ні, – наразі переглядаються.

"Президент (Трамп) вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до (переговорного) столу", – заявив один з посадовців, не надавши деталей.

Один західний посадовець повідомив виданню у понеділок ввечері, що остаточне рішення Трампа щодо санкцій проти Росії, а також щодо наступного етапу підтримки України буде обговорено під час зустрічей з німецькими посадовцями у Вашингтоні цього тижня.

За інформацією джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями.

У понеділок Вадефуль заявив німецькій програмі новин Tagesschau, що Путін "не хоче миру, він хоче продовжувати війну, і ми не можемо йому цього дозволити".

Вадефуль додав, що європейські партнери вже готують черговий пакет санкцій.

Раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження на дальність зброї, що постачається Україні західними союзниками, більше не діють. Хоча у вівторок він уточнив, що його заява не стосувалася нового рішення, а описувала те, що сталося кілька місяців тому.

Наразі залишається незрозумілим, чи планує Вадефуль розвивати тему, порушену Мерцом під час зустрічей з представниками адміністрації Трампа цього тижня.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.