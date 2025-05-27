WSJ: Трамп обмірковує санкції проти Росії, розчарувавшись у Путіні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, будучи розчарованим тривалими агресивними діями кремлівського правителя Владіміра Путіна щодо України та повільним просуванням мирних переговорів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на осіб, наближених до президента США, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій. Водночас обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню.

Разом з тим, Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції.

Протягом кількох тижнів Трамп опирався тиску, щоб покарати Путіна за відмову погодитися на перемир'я. Його союзники, такі як сенатор Ліндсі Грем, сказали Трампу, що Путін не хоче угоди, і що тільки покарання змусить його серйозно вести переговори.

Але, за словами посадовців, на думку Трампа вплинули три ключові фактори.

По-перше, його негативне ставлення до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, підштовхував до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню.

Трамп також вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але завадять зусиллям з відновлення економічних зв'язків між США і Росією.

Нарешті, Трамп вважав, що знає Путіна, і що російський лідер закінчить війну як особисту послугу.

Небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про свого колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився пристати на припинення вогню.

У неділю Трамп висловився щодо можливих нових санкцій, заявивши, що "абсолютно" розглядає їх.