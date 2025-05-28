В Госдепе советуют РФ серьезно отнестись к угрозам Трампа относительно санкций

В Государственном департаменте США считают, что Кремль должен серьезно отнестись к заявлениям президента Дональда Трампа, который не исключил усиления санкций против РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга, передает "Европейская правда".

Брюс отвечала на вопрос о разочаровании Дональда Трампа в Путине и возможном изменении санкционной политики в связи с этим.

"Я бы не назвала это разочарованием. Я бы назвала это заявлением человека, который возглавлял усилия по достижению мира во многих различных регионах, который четко и абсолютно прозрачно выражает свое мнение о происходящем. И я думаю, что это то, к чему Россия должна отнестись серьезно", – заявила она.

Брюс напомнила, что в распоряжении президента США "есть много различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощущается и что она может быть использована для того, чтобы повлиять на прекращение этой кровавой бойни".

"Мы следим за сообщениями о том, что воздушные удары, нанесенные Россией в эти выходные, стали крупнейшей воздушной атакой на Украину с начала войны. Очевидно, что наши мысли, молитвы и осведомленность с жертвами и их семьями. Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации", -заявила пресс-секретарь Госдепа.

"Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент поддерживает любой механизм, который ведет к справедливому, прочному и длительному миру – любой механизм. Военного решения российско-украинского конфликта не существует, и необходимо дипломатическое решение", – подчеркнула она.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.

Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения, введенные во времена Джо Байдена относительно военных действий Украины.