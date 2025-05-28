Сайт, що запустив фейк про заборону партії угорців в Україні, визнав: не мав такої інформації

Керівник сайту "Новини Закарпаття", який запустив фейк про нібито заборону в Україні партії закарпатських угорців, визнав, що не мав підтвердженої інформації про це.

Про це Микола Староста заявив у відповідь на запит "Європейської правди", йдеться у статті Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття.

Вранці 28 травня Микола Староста заявив у коментарі "Європейській правді", що насправді не має підтвердженої інформації про заборону або про наміри України її запровадити.

"Це припущення, а не твердження!!" – заявив він, зауваживши, що у заголовку матеріалу на "Новинах Закарпаття" вжитий знак запитання.

Новину про намір України заборонити угорську партію КМКС "Новини Закарпаття" опублікували у понеділок із посиланням на інтерв'ю депутата Закарпатської обласної ради від "Слуги народу" Роланда Цебера. Додали туди також відео цього інтерв'ю, яке той дав напередодні. І від себе, нібито за даними джерел, уточнили: партія, заборону якої анонсує Цебер – це саме КМКС, Товариство угорської культури Закарпаття.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що чекає "негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття".

Однак у Міністерстві закордонних справ України заперечили твердження про нібито заборону в Україні партії закарпатських угорців.