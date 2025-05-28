Сайт, запустивший фейк о запрете партии венгров в Украине, признал: не имел такой информации

Руководитель сайта "Новости Закарпатья", который запустил фейк о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров, признал, что не имел подтвержденной информации об этом.

Об этом Николай Староста заявил в ответ на запрос "Европейской правды", говорится в статье Вранье для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" партии венгров Закарпатья.

Утром 28 мая Николай Староста заявил в комментарии "Европейской правде", что на самом деле не имеет подтвержденной информации о запрете или о намерениях Украины его ввести.

"Это предположение, а не утверждение!!!" – заявил он, отметив, что в заголовке материала на "Новостях Закарпатья" употреблен вопросительный знак.

Новость о намерении Украины запретить венгерскую партию КМКС "Новости Закарпатья" опубликовали в понедельник со ссылкой на интервью депутата Закарпатского областного совета от "Слуги народа" Роланда Цебера. Добавили туда также видео этого интервью, которое тот дал накануне. И от себя, якобы по данным источников, уточнили: партия, запрет которой анонсирует Цебер – это именно КМКС, Общество венгерской культуры Закарпатья.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья".

Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров.