В МЗС заперечили фейк про нібито заборону в Україні партії закарпатських угорців

У Міністерстві закордонних справ України заперечили твердження про нібито заборону в Україні партії закарпатських угорців.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запит "ЄвроПравди" щодо заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Георгій Тихий назвав неправдою заяви про нібито підготовку заборони в Україні діяльності партії партію КМКС.

"Наша офіційна відповідь проста: жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", – прокоментував речник.

Перед цим низка проурядових угорських медіа, зокрема Magyar Nemzet, з посиланням на неіснуючі джерела повідомили про нібито наміри України заборонити партію КМКС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що чекає "негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття".

"Європейська правда" готує детальну публікацію про створення цього фейку угорським урядом.

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