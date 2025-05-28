Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом в обмін на "Золотий купол"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що участь Канади у створенні системи протиракетної оборони "Золотий купол" коштуватиме 61 млрд доларів, але якщо вона "стане 51-м штатом", то це буде безкоштовно.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що приєднання Канади до створення системи протиракетної оборони "Золотий купол" буде безкоштовним, якщо вона погодиться стати 51-м штатом США.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової Системи Золотого Куполу, що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вона залишиться окремою, але нерівноправною нацією. Але це коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вона стане нашим улюбленим 51-м штатом", – написав американський президент.

Він додав, що Канада начебто "розглядає цю пропозицію".

Скриншот: Truth Social

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".

У травні Трамп затвердив проєкт "Золотого купола" вартістю 175 млрд доларів і призначив генерала Космічних сил контролювати амбітну програму. Тоді ж він заявив, що Канада висловила бажання долучитися до цієї програми.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США.

На початку травня премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Трампом у Білому домі категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

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