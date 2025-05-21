Трамп затвердив проєкт розробки "Золотого купола" вартістю $175 млрд

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він затвердив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд і призначив генерала Космічних сил контролювати амбітну програму.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Програма, вперше затверджена Трампом у січні, має на меті створення мережі супутників для виявлення, відстеження та потенційного перехоплення ракет, що наближаються.

Трамп заявив, що генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн буде головним керівником програми.

"Золотий купол" буде захищати нашу батьківщину", – заявив американський лідер та зауважив, що Канада висловила бажання долучитися до цієї програми.

Трамп заявив, що оборонний щит, вартість якого складе близько $175 млрд, повинен бути введений в дію до кінця його терміну повноважень – у січні 2029 року.

"Рональд Рейган (40-й президент США) хотів цього багато років тому, але тоді не було відповідних технологій", – акцентував Трамп, маючи на увазі космічну систему протиракетної оборони, популярну під назвою "Зоряні війни", яку запропонував Рейган.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".

Адміністрація Трампа наказала військовим посадовцям забезпечити, щоб майбутнє фінансування "Золотого купола" було відображено в новому бюджетному кошторисі на 2026-2030 роки. Водночас те, якою буде ця система, наразі є невизначеним.

У квітні ЗМІ писали, що компанія SpaceX Ілона Маска є одним із потенційних переможців тендеру на створення "Золотого купола".