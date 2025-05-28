Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом в обмен на "Золотой купол"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что участие Канады в создании системы противоракетной обороны "Золотой купол" будет стоить 61 млрд долларов, но если она "станет 51-м штатом", то это будет бесплатно.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что присоединение Канады к созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" будет бесплатным, если она согласится стать 51-м штатом США.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной Системы Золотого Купола, что это будет стоить 61 млрд долларов, если она останется отдельной, но неравноправной нацией. Но это будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если она станет нашим любимым 51-м штатом", – написал американский президент.

Он добавил, что Канада вроде бы "рассматривает это предложение".

Скриншот: Truth Social

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".

В мае Трамп утвердил проект "Золотого купола" стоимостью 175 млрд долларов и назначил генерала Космических сил контролировать амбициозную программу. Тогда же он заявил, что Канада выразила желание присоединиться к этой программе.

С момента вступления в должность в январе Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

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