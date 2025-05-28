Канада хоче приєднатися до програми переозброєння ЄС до 1 липня

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні хоче, щоб його країна приєдналася до програми переозброєння Європейського Союзу ReArm Europe до 1 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", глава уряду заявив у вівторок в інтерв'ю громадському мовнику CBC.

Марк Карні висловив сподівання, що Канада зможе приєднатися до великого європейського плану оборонного переозброєння до 1 липня, що стане кроком до зменшення залежності країни від Сполучених Штатів у сфері озброєнь і боєприпасів.

Він зробив цю заяву в ефірі після тронної промови, в якій його уряд зобов'язався приєднатися до програми ReArm Europe.

У промові не було визначено часових рамок, але Карні сказав, що хоче діяти агресивно.

"Сімдесят п'ять центів з кожного долара капітальних витрат на оборону йдуть до США. Це нерозумно", – сказав Карні ведучому Девіду Кокрейну.

Канада веде переговори з Європейським Союзом з моменту вступу Карні на посаду – до весняних федеральних виборів – про приєднання до плану переозброєння Європи.

"Ми досягаємо значного прогресу в цьому питанні, і до Дня Канади ми хотіли б бачити щось конкретне", – сказав Карні.

Невдовзі після того, як прем'єр-міністр запропонував тіснішу оборонну співпрацю з Європою, президент США Дональд Трамп на Truth Social заявив, що його адміністрація веде переговори з Канадою про приєднання до системи протиракетної оборони "Золотий купол", яка "коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме НУЛЬ доларів, якщо вони стануть нашою заповітним 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!"

На початку травня премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Трампом у Білому домі категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

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