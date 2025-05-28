ЄС засудив Китай за кібератаку на МЗС Чехії

Європейський Союз висловив солідарність з Чехією, яка заявила, що за кібератакою на Міністерство закордонних справ країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

У заяві акцентували, що ЄС разом із міжнародними партнерами висловлює солідарність з Чехією у зв’язку зі зловмисною кібератакою, спрямованою проти МЗС країни.

"Європейський Союз підтверджує свою тверду відданість запобіганню, стримуванню та реагуванню на зловмисну поведінку в кіберпросторі та готовий у разі потреби вжити подальших заходів", – акцентували в ЄС.

Там наголосили, що впродовж останніх років кількість зловмисної кібердіяльності, пов’язаної з Чехією та спрямованої проти ЄС і його держав-членів, зросла.

"У 2021 році ми закликали китайську владу вжити заходів проти шкідливої кібердіяльності, що здійснюється з її території. Відтоді кілька держав-членів повідомили про подібні дії на національному рівні", – йдеться у заяві.

Відтак ЄС рішуче засудив "зловмисну кібердіяльність, яка суперечить рамковим принципам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, затвердженим ООН".

У заяві закликати всі держави, включно з Китаєм, утримуватися від такої діяльності, поважати міжнародне право та дотримуватися норм і принципів ООН, зокрема тих, що стосуються критичної інфраструктури.

Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Зазначається, що зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки Китаю.

Впродовж 2024 року у Чехії зафіксували рекордну кількість кіберінцидентів, найпоширенішими з них були DDoS-атаки, за більшістю з яких стоять російськомовні хакерські групи.