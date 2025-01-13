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У Чехії в 2024 році зафіксували рекорд кіберінцидентів, більшість атак – від російськомовних хакерів

Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 12:17 — Уляна Кричковська

Впродовж 2024 року у Чехії зафіксували рекордну кількість кіберінцидентів, найпоширенішими з яких були DDoS-атаки, за більшістю з яких стоять російськомовні хакерські групи.

Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії, передає "Європейська правда".

Як зазначили в агентстві, у 2024 році зафіксували 268 кіберінцидентів, що на шість більше, ніж у 2023 році. 

Найпоширеніші атаки були спрямовані на доступність систем, в першу чергу за допомогою DDoS-атак. 

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"За більшістю цих атак стоять російськомовні хакерські групи, що є значною тенденцією з моменту вторгнення Росії в Україну", – наголосив директор Агентства Лукаш Кінтр. 

Нагадаємо, у Британії заявили про посилення ворожої активності в кіберпросторі у поточному році. 

У Польщі заявили, що Росія "вже не приховує відверту кібервійну" з країною.

А на початку грудня низка сайтів державних інституцій Литви стали недоступними через кібератаку.

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Росія Чехія Війна з РФ кібербезпека
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