ЕС осудил Китай за кибератаку на МИД Чехии

Европейский Союз выразил солидарность с Чехией, которая заявила, что за кибератакой на Министерство иностранных дел страны, длившейся с 2022 года, стоит Китай.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

В заявлении акцентировали, что ЕС вместе с международными партнерами выражает солидарность с Чехией в связи со злонамеренной кибератакой, направленной против МИД страны.

"Европейский Союз подтверждает свою твердую приверженность предотвращению, сдерживанию и реагированию на злонамеренное поведение в киберпространстве и готов в случае необходимости принять дальнейшие меры", – акцентировали в ЕС.

Там отметили, что в последние годы количество злонамеренной кибердеятельности, связанной с Чехией и направленной против ЕС и его государств-членов, возросло.

"В 2021 году мы призвали китайские власти принять меры против вредоносной кибердеятельности, осуществляемой с ее территории. С тех пор несколько государств-членов сообщили о подобных действиях на национальном уровне", – говорится в заявлении.

Поэтому ЕС решительно осудил "злонамеренную кибердеятельность, которая противоречит рамочным принципам ответственного поведения государств в киберпространстве, утвержденным ООН".

В заявлении призвали все государства, включая Китай, воздерживаться от такой деятельности, уважать международное право и соблюдать нормы и принципы ООН, в частности касающиеся критической инфраструктуры.

Как известно, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.

Отмечается, что злонамеренная деятельность, которая продолжалась с 2022 года и повлияла на учреждение, определенное как объект критической инфраструктуры Чехии, была осуществлена субъектом кибершпионажа APT31, который публично ассоциируется с Министерством государственной безопасности Китая.

В течение 2024 года в Чехии зафиксировали рекордное количество киберинцидентов, самыми распространенными из них были DDoS-атаки, за большинством из которых стоят русскоязычные хакерские группы.