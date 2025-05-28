НАТО звинуватив Китай в кібератаці на Чехію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив китайську кібератаку проти Міністерства закордонних справ Чехії, яка тривала з 2022 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву.

У середу, 28 травня, Північноатлантичний альянс висловив солідарність із Чехією та визнав, що уряд Чехії поклав відповідальність за цей інцидент на Китай, зокрема на угруповання APT31, яке пов’язане з Міністерством державної безпеки КНР.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисну кібердіяльність, яка має на меті підірвати нашу національну безпеку, демократичні інституції та критичну інфраструктуру", – йдеться у заяві.

У НАТО наголосили, що кібератака проти Чехії ще раз підтверджує, що кіберпростір перебуває в "постійному стані конфлікту".

"Ми з дедалі більшою тривогою спостерігаємо зростаючу кількість випадків зловмисної кібердіяльності, що походить з Китайської Народної Республіки", – зазначили у заяві.

Відтак у заяві закликали всі держави, зокрема й Китай, утримуватися від зловмисної кібердіяльності, дотримуватися міжнародного права, виконувати свої публічні заяви та міжнародні зобов’язання, а також діяти відповідно до рамкових принципів відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які були підтримані всіма членами ООН.

Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Європейський Союз висловив солідарність з Чехією та підтвердив свою тверду відданість запобіганню, стримуванню та реагуванню на зловмисну поведінку в кіберпросторі. У ЄС наголосили на готовності у разі потреби вжити подальших заходів.