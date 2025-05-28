В НАТО обвинили Китай в кибератаке на Чехию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил китайскую кибератаку против Министерства иностранных дел Чехии, которая продолжалась с 2022 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление.

В среду, 28 мая, Североатлантический альянс выразил солидарность с Чехией и признал, что правительство Чехии возложило ответственность за этот инцидент на Китай, в частности на группировку APT31, которая связана с Министерством государственной безопасности КНР.

"Мы решительно осуждаем злонамеренную кибердеятельность, направленную на подрыв нашей национальной безопасности, демократических институтов и критической инфраструктуры", – говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что кибератака против Чехии еще раз подтверждает, что киберпространство находится в "постоянном состоянии конфликта".

"Мы с растущей тревогой наблюдаем растущее количество случаев злонамеренной кибердеятельности, исходящей из Китайской Народной Республики", – отмечается в заявлении.

В связи с этим в заявлении призвали все государства, в том числе Китай, воздерживаться от злонамеренной кибердеятельности, соблюдать международное право, выполнять свои публичные заявления и международные обязательства, а также действовать в соответствии с рамочными принципами ответственного поведения государств в киберпространстве, которые были поддержаны всеми членами ООН.

Как известно, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая продолжалась с 2022 года, стоит Китай.

Европейский Союз выразил солидарность с Чехией и подтвердил свою твердую приверженность предотвращению, сдерживанию и реагированию на злонамеренное поведение в киберпространстве. В ЕС подчеркнули готовность в случае необходимости принять дальнейшие меры.