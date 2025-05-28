ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз
Європейський Союз хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури.
Про це заявила у середу, 28 травня, для журналістів головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".
Каллас заявила, що ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури, що відображає посилений інтерес до регіону після початку війни Росії проти України.
"Метою нового центру безпеки буде раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення спроможностей у сфері спостереження", – пояснила Каллас.
Вона зазначила, що інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам Чорноморського регіону.
Також Каллас запропонувала організувати спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами регіону для посилення співпраці.
Варто нагадати, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.
А Франція виступила проти умов для встановлення перемирʼя в Чорному морі.