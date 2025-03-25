США домовились з РФ і Україною про заборону ударів у Чорному морі та по енергообʼєктах

Делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії 24 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться у заявах Білого дому за підсумками зустрічі, які є в розпорядженні "Європейської правди".

Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.

В обох заявах містяться однакові формулювання про те, що США домовились з Україною та Росією окремо "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Також Вашингтон домовився з Києвом і Москвою "розробити заходи" для реалізації домовленості про "заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії й України", ідеться в заявах.

Додатково США "продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді", кажуть у Білому домі.

В "українській" заяві Білого дому окремо підтверджується відданість США "справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей".

Нагадаємо, за даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.