Мерц пообіцяв "зробити все", щоб "Північний потік 2" не запрацював
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв зробити все, що послабити воєнну машину Росії, та щоб газопровід "Північний потік 2" не запрацював.
Про це Мерц сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує "Європейська правда"
Мерц наголосив, що масиві повітряні атаки на Київ, що стались на вихідних, говорять не мовою миру, а мовою війни.
"Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, в Європі і в США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію", – сказав німецький канцлер.
Він пообіцяв зробити все для того, щоб послабити воєнну машину Москви.
"Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. У зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб "Північний потік 2" не запрацював", – сказав Мерц.
Як повідомлялося, Європейський Союз наближається до рішення про включення російських газопроводів "Північний потік-2" в новий проєкт санкцій проти Росії, аби покласти край чуткам про можливе відновлення їхньої роботи.
Мерц підтримує план Європейської комісії щодо заборони відновлення роботи газопроводів.