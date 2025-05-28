Мерц пообещал "сделать все", чтобы "Северный поток 2" не заработал

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все, чтобы ослабить военную машину России и чтобы газопровод "Северный поток 2" не заработал.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, сообщает "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что массированные воздушные атаки на Киев, произошедшие на выходных, говорят не на языке мира, а на языке войны.

"Это пощечина всем тем, кто борется за прекращение огня в Украине, в Европе и в США. Поэтому мы будем усиливать давление на Россию", – сказал немецкий канцлер.

Он пообещал сделать все для того, чтобы ослабить военную машину Москвы.

"Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток 2" не заработал", – сказал Мерц.

Как сообщалось, приближается к решению о включении российских газопроводов "Северный поток-2" в новый проект санкций против России, чтобы положить конец слухам о возможном возобновлении их работы.

Мерц поддерживает план Европейской комиссии по запрету возобновления работы газопроводов.