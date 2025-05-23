Bloomberg: ЄС уже в пʼятницю почне обговорювати санкції проти "Північного потоку-2"

Європейський Союз наближається до рішення про включення російських газопроводів "Північний потік-2" в новий проєкт санкцій проти Росії, аби покласти край чуткам про можливе відновлення їхньої роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, Європейська комісія вже в пʼятницю, 23 травня, почне консультації з країнами-членами ЄС щодо заборони "Північного потоку-2", враховуючи "останні події" в переговорах про припинення війни в Україні.

Співрозмовники агентства також підтвердили, що пропозиція Єврокомісії має підтримку Німеччини в особі нового канцлера Фрідріха Мерца, про що раніше говорили ЗМІ.

Чутки про можливе відновлення газопроводу посилилися цього року, коли президент США Дональд Трамп почав домагатися миру між Росією та Україною та говорити про потенційну економічну співпрацю з РФ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня згадала "Північні потоки", говорячи про "новий пакет санкцій", над яким працює її команда.

У Єврокомісії раніше заявляли, що санкції проти операторів проєктів з транспортування російського газу в Європу "Північний потік-1" та "Північний потік-2" мають на меті позбавити інвесторів бажання підтримати їх у майбутньому.