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Зеленський: якщо Україну не запросять на саміт НАТО – це буде перемога Путіна, і не над Україною

Новини — Середа, 28 травня 2025, 15:26 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленського запитали про те, чи запросили його на саміт і за яких умов він буде вважати його вдалим для України. 

Президент відповів, що "отримав сигнали" від партнерів щодо участі України, та що розраховує на чесну розмову.

"Важливо яка участь і який результат для України участі в цьому саміті… На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті  НАТО, то це буде перемога Путіна – але не над Україною, а  над НАТО. Тому рішення за партнерами", – сказав Володимир Зеленський. 

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

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