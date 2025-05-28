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Зеленский: если Украину не пригласят на саммит НАТО – это будет победа Путина, и не над Украиной

Новости — Среда, 28 мая 2025, 15:26 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина обязательно должна присутствовать на саммите НАТО в Гааге, а отсутствие приглашения будет выглядеть как "победа Путина над НАТО".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Зеленского спросили о том, пригласили ли его на саммит и при каких условиях он будет считать его удачным для Украины.

Президент ответил, что "получил сигналы" от партнеров относительно участия Украины, и что рассчитывает на честный разговор.

"Важно какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите... На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина – но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

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