ЗМІ: через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України

Підсумкове комюніке саміту країн НАТО, що пройде у червні в Гаазі, значно скоротять – при цьому документ може не містити згадок ні про Росію, ні про Україну.

Про це стало відомо Radio Free Europe/Radio Liberty, пише "Європейська правда".

Червневий саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів за прикладом саміту 2018 року в Брюсселі. Відтак, згідно з повідомленням RFE/RL, в рамках цих зусиль остаточне комюніке гаазького саміту буде значно скорочено.

За словами представників НАТО, мета полягає в тому, щоб остаточний документ складався лише з трьох-чотирьох абзаців, що різко контрастує з останніми самітами.

Наприклад, вашингтонська декларація 2024 року складалася з 40 абзаців, а комюніке у Вільнюсі, схвалене у 2023 році, налічувало аж 90 абзаців і охоплювало широке коло питань.

Крім того, цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про Росію, а можливо, навіть і про Україну. Це зробить зустріч у Гаазі дуже відмінною від останніх самітів.

Як у Вашингтоні, так і у Вільнюсі, Україна домінувала в порядку денному самітів. На них також точилися палкі дебати щодо того, чи запропонувати країні членство в Альянсі та як визначити її майбутній шлях до вступу.

Утім, за словами одного європейського посадовця, оскільки Дональд Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, можливо, краще взагалі не згадувати Україну в декларації – принаймні на цей момент.

Будь-яка спроба домовитися про формулювання може призвести до слабшої заяви, ніж та, що була ухвалена у Вашингтоні у 2024 році, де НАТО принаймні зобов'язався продовжувати підтримувати Київ "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

На саміті в Гаазі лідери країн-членів НАТО, як очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте пропонує країнам збільшити видатки до 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП витратити пов’язані з обороною цілі.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.