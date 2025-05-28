Фінський уряд запустив процедуру виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Уряд Фінляндії офіційно запустив процедуру виходу країни з так званої Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомили у пресслужбі уряду, пише "Європейська правда".

28 травня фінський уряд вніс пропозицію щодо виходу країни з угоди про заборону протипіхотних мін, яку передадуть на розгляд парламенту. Пропозиція включає проєкт про вихід з конвенції, а також точкові зміни до низки законодавчих актів.

Процедура потребує згоди законодавчого органу та підпису президента, після чого Фінляндія подасть відповідне звернення до генсека ООН.

Фінляндія приєдналася до конвенції у 2012 році, а навесні 2025 року, поруч з державами Балтії та Польщею, вирішила виходити з угоди через нову безпекову ситуацію у Європі.

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