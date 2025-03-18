Країни Балтії та Польща планують вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Після інтенсивних обговорень одностайна рекомендація про вихід з Оттавської конвенції, узгоджена міністрами оборони країн Балтії і Польщі, посилає стратегічний сигнал про те, що всі можливості будуть використані для посилення стримування і ефективного захисту і використання свободи вибору військових дій", – заявили в литовському Міністерстві національної оборони.

Це рішення ще має бути схвалене парламентами країн.

У спільній заяві йдеться про те, що ситуація з безпекою в регіоні "суттєво погіршилася", а військові загрози для країн-членів НАТО, які межують з Росією і Білоруссю, "значно зросли".

Тому, на думку міністрів, з огляду на нестабільне безпекове середовище, необхідно оцінити всі заходи щодо посилення потенціалу стримування і оборони.

"Ми вважаємо, що в нинішньому безпековому середовищі вкрай важливо забезпечити нашим силам оборони гнучкість і свободу вибору щодо можливого використання нових систем озброєнь і рішень для посилення оборони вразливого східного флангу Альянсу", – йдеться в заяві.

"З огляду на ці обставини, ми – міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі – одноголосно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції", – йдеться у заяві.

Міністри підкреслюють, що, незважаючи на вихід, країни залишатимуться відданими міжнародному гуманітарному праву.

"Спільне регіональне рішення надсилає чіткий сигнал – держави, що межують з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки своїх громадян. Єдина позиція, досягнута під час інтенсивних дискусій, відображає спільний підхід країн Балтії та Польщі до складної геополітичної ситуації", – заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Ми хочемо забезпечити спільні принципи для найбільш ефективного захисту наших кордонів. Ми також обговорили нашу позицію з союзниками, які розмістили або планують розмістити війська на нашій території. Я вдячна за їхній конструктивний підхід до нашої чутливої ситуації", – додала вона.

Членами Оттавської конвенції є всі країни Європейського Союзу, тоді як Китай, Росія, США, Індія і Пакистан до неї не приєдналися.

Литовська розвідка попередила раніше, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

А в оцінці Данської служби оборонної розвідки також сказано, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.