Финское правительство запустило процедуру выхода из конвенции о запрете противопехотных мин

Правительство Финляндии официально запустило процедуру выхода страны из так называемой Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, пишет "Европейская правда".

28 мая финское правительство внесло предложение о выходе страны из соглашения о запрете противопехотных мин, которое передадут на рассмотрение парламента. Предложение включает проект о выходе из конвенции, а также точечные изменения в ряд законодательных актов.

Процедура требует согласия законодательного органа и подписи президента, после чего Финляндия подаст соответствующее обращение к генсеку ООН.

Финляндия присоединилась к конвенции в 2012 году, а весной 2025 года, наряду с государствами Балтии и Польшей, решила выходить из соглашения из-за новой ситуации с безопасностью в Европе.

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