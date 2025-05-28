Прем’єр Литви обурився допомогою для громадян Білорусі й РФ з коштів, які виділяли на українців

Прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас назвав неприйнятною ситуацію з виділенням громадянам інших країн, зокрема РФ і Білорусі, допомоги за кошти ЄС, які надавалися на підтримку українців з тимчасовим захистом.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас заявив, що виявлена ситуація з невідповідним розподілом допомоги, призначеної для українських біженців, є неприйнятною.

"Якби це були російські чи білоруські політичні біженці, що проживають у Литві, я б поставився до цього позитивно. Але у такому випадку, схоже, ситуація дещо інша. Це явно неприйнятно", – заявив прем’єр.

Він продовжив, що такі прорахунки з адмініструванням коштів, що надходять як європейська підтримка, заслуговують особливої уваги, тож державне агентство, яке цим займалося, буде реорганізоване.

Як повідомляли, Міністерство соціального захисту та праці Литви розпочало внутрішнє розслідування після того, як з’ясувалося, що допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни 43 інших країн, які мали дозвіл на проживання в Литві.

Офіс Генерального аудитора вимагає повернення неправомірно витрачених коштів.

Водночас агентство, відповідальне за адміністрування, не погоджується з даними Державної аудиторської служби та стверджує, що підтримку помилково отримали лише 484 особи.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.