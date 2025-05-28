Премьер Литвы возмутился помощью для граждан Беларуси и РФ из средств, выделенных на украинцев

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас назвал неприемлемой ситуацию с выделением гражданам других стран, в частности РФ и Беларуси, помощи за средства ЕС, которые предоставлялись на поддержку украинцев с временной защитой.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас заявил, что выявленная ситуация с несоответствующим распределением помощи, предназначенной для украинских беженцев, является неприемлемой.

"Если бы это были российские или белорусские политические беженцы, проживающие в Литве, я бы отнесся к этому положительно. Но в данном случае, похоже, ситуация несколько иная. Это явно неприемлемо", – заявил премьер.

Он продолжил, что такие просчеты с администрированием средств, поступающих как европейская поддержка, заслуживают особого внимания, поэтому государственное агентство, которое этим занималось, будет реорганизовано.

Как сообщалось, Министерство социальной защиты и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что помощь, предназначенную украинцам, получили также граждане 43 других стран, которые имели вид на жительство в Литве.

Офис Генерального аудитора требует возврата неправомерно потраченных средств.

В то же время агентство, ответственное за администрирование, не соглашается с данными Государственной аудиторской службы и утверждает, что поддержку ошибочно получили только 484 человека.

Напомним, Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.