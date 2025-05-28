В Литве более миллиона евро помощи украинским беженцам получили граждане РФ и Беларуси

Более миллиона евро из средств Европейского Союза, предназначенных для поддержки украинских беженцев в Литве, были ошибочно распределены гражданам других стран, в частности России и Беларуси.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Министерство социальной защиты и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что помощь, предназначенную украинцам, получили также граждане 43 других стран, в частности Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, которые имели разрешение на проживание в Литве.

Европейское агентство социальных фондов (ESFA), которое администрировало проект, подтвердило, что его директор Лина Невинскене покинула пост 13 мая. Исполняющей обязанности назначена Аудроне Алишаускене.

В то же время агентство настаивает, что согласно правилам, действовавшим на тот момент, поддержка могла законно предоставляться другим социально уязвимым группам, а не только украинцам.

В 2022–2023 годах ЕС выделил почти 17 млн евро на реализацию проекта "Поддержка беженцев от войны из Украины". Помощь включала продукты питания, средства гигиены, медикаменты, юридические услуги, курсы литовского языка и субсидированное трудоустройство.

Однако Государственная аудиторская служба обнаружила, что 813 получателей помощи не были гражданами Украины и, следовательно, не имели права на поддержку из средств ЕС. Среди них были также граждане России и Беларуси – это вызвало возмущение в правительственных кругах Литвы.

"Этого не должно было произойти. Мы проводим внутренний аудит, чтобы выяснить, как это произошло", – заявила заместитель министра социальной защиты и труда Рита Григалиене.

О результатах аудита на прошлой неделе был проинформирован комитет Сейма по вопросам аудита. Офис Генерального аудитора требует возврата неправомерно потраченных средств.

ESFA не согласна с данными Государственной аудиторской службы и утверждает, что поддержку ошибочно получили только 484 человека.

Агентство аргументирует, что правила позволяли участие в определенных мероприятиях – таких как языковые курсы или субсидированное трудоустройство – любым социально уязвимым лицам, независимо от гражданства, если они имели законное право на проживание в Литве.

Несмотря на это, литовское министерство подтвердило, что исполнитель проекта – Служба занятости Литвы – будет обязан вернуть средства в установленный срок.

Недавно стало известно, что с 1 мая украинские военные беженцы, которые не являются зарегистрированными жителями эстонской столицы Таллинна, не будут иметь права на бесплатный проезд в общественном транспорте города.

Между тем румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, выехавшим из зоны вооруженного конфликта в Украине.

Также СМИ писали, что Брюссель взвешивает возможные следующие шаги по правовой базе защиты украинцев, бежавших от войны, и ожидается, что предложение будет подано в июне.