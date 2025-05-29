Маск залишає адміністрацію Трампа

Мільярдер Ілон Маск залишає урядову посаду головного радника президента США Дональда Трампа після того, як очолив зусилля зі скорочення і реформування федеральної бюрократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Його відхід, про який було оголошено в середу ввечері, знаменує собою кінець бурхливої глави, яка включала тисячі звільнень, ліквідацію урядових установ і безліч судових процесів. Підприємцеві вдалося досягти набагато менше, ніж він сподівався.

Він різко знизив свою мету щодо скорочення витрат – з $2 трлн до $1 трлн, а потім до $150 млрд – і все частіше висловлював розчарування з приводу опору його цілям. Іноді він вступав у конфлікти з іншими високопосадовцями адміністрації Трампа, яким не подобалися спроби новачка реформувати їхні відомства.

Роль Маска в роботі на Трампа завжди мала бути тимчасовою, і нещодавно він дав зрозуміти, що повернеться до управління своїми бізнесами, такими як виробник електромобілів Tesla та ракетна компанія SpaceX.

Але посадовці адміністрації часто давали нечіткі відповіді на питання про те, коли Маск відійде від керівництва Департаментом урядової ефективності, відомим як DOGE, і він несподівано оголосив про те, що йде з посади, у своєму пості на X.

"Оскільки мій запланований час перебування на посаді спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати", – написав він.

"Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду", – додав Маск.

Співробітник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, щоб розповісти про зміни, підтвердив відхід Маска.

Маск оголосив про своє рішення через день після того, як телеканал CBS опублікував частину інтерв'ю, в якому він розкритикував центральну частину законодавчого порядку денного Трампа, заявивши, що він "розчарований" тим, що президент називає своїм "великим красивим законопроєктом".

Законопроєкт включає поєднання скорочення податків і посилення імміграційного законодавства. Маск назвав його "законопроєктом про величезні витрати", який збільшує федеральний дефіцит і "підриває роботу" його Департаменту урядової ефективності, відомого як DOGE.

"Я думаю, що законопроєкт може бути великим, або красивим. Але я не знаю, чи може він бути і тим, і іншим", – сказав Маск.

Наприкінці квітня Трамп заявляв, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду, підконтрольного Маску.

Перед цим Трамп висловив переконання, що Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".

А віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.