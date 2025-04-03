Венс: Маск залишиться "другом і радником" Трампа після завершення роботи в DOGE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мільярдер Ілон Маск залишиться радником Дональда Трампа навіть після того, як через 130 днів закінчиться його термін роботи в адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Венс заявив в інтервʼю Fox News.

Венс назвав повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито говорив членам свого найближчого оточення про нібито завершення Маском роботи в його адміністрації найближчим часом "тотальним фейком".

Він зазначив, що американський мільярдер погодився попрацювати шість місяців, щоб "скоротити неймовірно спритну бюрократію, яка перешкоджає волевиявленню американського народу та дорого обходиться".

"Але, звичайно, він і надалі залишатиметься радником. І, до речі, робота DOGE (Департаменту ефективності держапарату. – Ред.) й близько не закінчена, робота Ілона й близько не закінчена", – додав віцепрезидент США.

За словами Венса, робота DOGE "триватиме і після того, як Ілон піде".

"Але фактично Ілон залишиться другом і радником як моїм, так і президента, і він зробив багато хороших речей", – стверджує він.

Офіційно Ілон Маск класифікується як тимчасовий державний службовець зі 130-денним обмеженням на його службу в Білому домі. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня.

Цього тижня президент США Дональд Трамп сказав, що в якийсь момент DOGE припинить своє існування.