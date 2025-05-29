Маск покидает администрацию Трампа

Миллиардер Илон Маск покидает правительственную должность главного советника президента США Дональда Трампа после того, как возглавил усилия по сокращению и реформированию федеральной бюрократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Его уход, о котором было объявлено в среду вечером, знаменует собой конец бурной главы, которая включала тысячи увольнений, ликвидацию правительственных учреждений и множество судебных процессов. Предпринимателю удалось достичь гораздо меньше, чем он надеялся.

Он резко снизил свою цель по сокращению расходов – с $2 трлн до $1 трлн, а затем до $150 млрд – и все чаще выражал разочарование по поводу сопротивления его целям. Иногда он вступал в конфликты с другими высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, которым не нравились попытки новичка реформировать их ведомства.

Роль Маска в работе на Трампа всегда должна была быть временной, и недавно он дал понять, что вернется к управлению своими бизнесами, такими как производитель электромобилей Tesla и ракетная компания SpaceX.

Но чиновники администрации часто давали нечеткие ответы на вопросы о том, когда Маск отойдет от руководства Департаментом правительственной эффективности, известным как DOGE, и он неожиданно объявил о том, что уходит с должности, в своем посте на X.

"Поскольку мое запланированное время пребывания в должности специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы", – написал он.

"Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", – добавил Маск.

Сотрудник Белого дома, который пожелал остаться анонимным, чтобы рассказать об изменениях, подтвердил уход Маска.

Маск объявил о своем решении через день после того, как телеканал CBS опубликовал часть интервью, в котором он раскритиковал центральную часть законодательной повестки дня Трампа, заявив, что он "разочарован" тем, что президент называет своим "большим красивым законопроектом".

Законопроект включает в себя сочетание сокращения налогов и ужесточения иммиграционного законодательства. Маск назвал его "законопроектом об огромных расходах", который увеличивает федеральный дефицит и "подрывает работу" его Департамента правительственной эффективности, известного как DOGE.

"Я думаю, что законопроект может быть большим, или красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим", – сказал Маск.

В конце апреля Трамп заявлял, что рассматривает возможность пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства, подконтрольного Маску.

Перед этим Трамп выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

А вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.