Суд зупинив тарифи Трампа, у тому числі для Китаю, і заборонив запровадження нових

У середу федеральний суд постановив, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, які підвищили вартість імпорту для всіх – від гігантських компаній до пересічних американців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США, відносно малопомітного суду на Манхеттені, зупинила глобальні тарифи Трампа, які він запровадив, посилаючись на надзвичайні економічні повноваження, в тому числі тарифи "до Дня визволення", які він оголосив 2 квітня.

Рішення також не дозволяє Трампу застосовувати тарифи, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.

Суд виніс рішення на користь постійної судової заборони, що потенційно може зупинити глобальні тарифи Трампа ще до того, як "угоди" з більшістю інших торговельних партнерів будуть досягнуті.

Суд виділив 10 календарних днів для адміністративних розпоряджень "для виконання постійної судової заборони". Це означає, що більшість – але не всі – тарифи Трампа будуть зупинені, якщо це рішення буде оскаржене в апеляції і, можливо, у Верховному суді.

Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію на це рішення в середу ввечері, залишивши ситуацію невизначеною для споживачів і компаній і потенційно продовживши боротьбу за те, чи втримаються імпортні мита Трампа – і, можливо, переформатують світову економіку.

Позов був поданий лібертаріанською правозахисною групою Liberty Justice Center у квітні, яка представляла інтереси продавця вина VOS Selections та чотирьох інших малих підприємств, які стверджували, що тарифи завдали їм серйозної шкоди. Судді прийняли одностайне рішення, опублікувавши висновок щодо позову VOS, а також щодо позову дванадцяти демократичних штатів, які оскаржували тарифи Трампа.

2 квітня Трамп оголосив про свої тарифи "у відповідь", наклавши значні мита на імпорт з деяких найближчих торговельних союзників Америки – хоча незабаром після цього, 9 квітня, він запровадив 90-денну паузу. Він залишив у силі "універсальні" 10% тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.

Трамп запровадив ці тарифи без участі Конгресу, пославшись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), який надає президенту повноваження діяти у відповідь на незвичні та надзвичайні загрози. Але закон не містить жодної згадки про тарифи як потенційну дію, яку президент може вжити після застосування IEEPA.

Трамп також посилався на IEEPA у своїх 20-відсоткових тарифах на Китай і 25-відсоткових тарифах на багато товарів з Мексики та Канади, спрямованих на боротьбу з контрабандою фентанілу в США.

Але адміністрація Трампа не відповідає цим критеріям надзвичайної ситуації, стверджують позивачі. У позові також стверджується, що IEEPA не дає президенту повноважень запроваджувати тарифи, і навіть якби його тлумачили як такий, це "було б неконституційним делегуванням повноважень Конгресу встановлювати тарифи", йдеться в заяві.

У своєму рішенні суд погодився з тим, що Трамп не мав повноважень запроваджувати ці тарифи навіть після оголошення надзвичайного стану.

Прессекретар Білого дому Куш Десаї заявив у своїй заяві, що: "Невиборні судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію в країні. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація зобов'язується використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".

Заступник керівника апарату Білого дому з питань політики Стівен Міллер висловився ще різкіше, написавши у відповідь на цю новину, що "судовий переворот вийшов з-під контролю".

Як відомо, 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".

Вже 26 травня Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.