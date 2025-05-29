Суд остановил тарифы Трампа, в том числе для Китая, и запретил введение новых

В среду федеральный суд постановил, что президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы, которые повысили стоимость импорта для всех – от гигантских компаний до рядовых американцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Коллегия из трех судей Суда международной торговли США, относительно малозаметного суда на Манхэттене, остановила глобальные тарифы Трампа, которые он ввел, ссылаясь на чрезвычайные экономические полномочия, в том числе тарифы "ко Дню освобождения", которые он объявил 2 апреля.

Решение также не позволяет Трампу применять тарифы, введенные ранее в этом году против Китая, Мексики и Канады, направленные на борьбу с фентанилом, попадающим в США.

Суд вынес решение в пользу постоянного судебного запрета, что потенциально может остановить глобальные тарифы Трампа еще до того, как "соглашения" с большинством других торговых партнеров будут достигнуты.

Суд выделил 10 календарных дней для административных распоряжений "для выполнения постоянного судебного запрета". Это означает, что большинство – но не все – тарифы Трампа будут остановлены, если это решение будет обжаловано в апелляции и, возможно, в Верховном суде.

Администрация Трампа немедленно подала апелляцию на это решение в среду вечером, оставив ситуацию неопределенной для потребителей и компаний и потенциально продолжив борьбу за то, удержатся ли импортные пошлины Трампа – и, возможно, переформатируют мировую экономику.

Иск был подан либертарианской правозащитной группой Liberty Justice Center в апреле, которая представляла интересы продавца вина VOS Selections и четырех других малых предприятий, которые утверждали, что тарифы нанесли им серьезный ущерб. Судьи приняли единогласное решение, опубликовав заключение по иску VOS, а также по иску двенадцати демократических штатов, которые оспаривали тарифы Трампа.

2 апреля Трамп объявил о своих "ответных" тарифах, наложив значительные пошлины на импорт из некоторых ближайших торговых союзников Америки – хотя вскоре после этого, 9 апреля, он ввел 90-дневную паузу. Он оставил в силе "универсальные" 10% тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.

Трамп ввел эти тарифы без участия Конгресса, сославшись на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который предоставляет президенту полномочия действовать в ответ на необычные и чрезвычайные угрозы. Но закон не содержит никакого упоминания о тарифах как потенциальном действии, которое президент может принять после применения IEEPA.

Трамп также ссылался на IEEPA в своих 20-процентных тарифах на Китай и 25-процентных тарифах на многие товары из Мексики и Канады, направленных на борьбу с контрабандой фентанила в США.

Но администрация Трампа не соответствует этим критериям чрезвычайной ситуации, утверждают истцы. В иске также утверждается, что IEEPA не дает президенту полномочий вводить тарифы, и даже если бы его толковали как таковой, это "было бы неконституционным делегированием полномочий Конгресса устанавливать тарифы", говорится в заявлении.

В своем решении суд согласился с тем, что Трамп не имел полномочий вводить эти тарифы даже после объявления чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил в своем заявлении, что: "Неизбирательные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране. Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация обязуется использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

Заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер высказался еще резче, написав в ответ на эту новость, что "судебный переворот вышел из-под контроля".

Как известно, 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже 26 мая Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.