Рубіо у розмові з Лавровим закликав до добросовісного діалогу РФ з Україною

Держдеп США повідомив про телефонну розмову держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це йдеться у заяві речниці Держдепу Теммі Брюс, передає "Європейська правда".

Під час розмови Рубіо привітав обмін полоненими між Росією та Україною за принципом "1000 на 1000", що відбувся на вихідних.

"Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі з Рубіо переказав його слова, згідно з якими "в разі подальшої відмови Путіна будуть вжиті заходи" і російському лідеру "слід бути готовим до цього".

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Але нещодавно Трамп заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".